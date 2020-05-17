В профильной теме ПриватБанка на данный момент более 8500 страниц. Рано или поздно - подробности этой феерической акции забудутся, заболтаются, канут в лету. Хотелось бы сохранить их для истории. Так сказать - для будущих поколений. Как пример того как не надо проводить акции. Ну, или как пример того, как банк может легко и просто кинуть клиентов. Прошу все обсуждения по данной акции проводить только в этой теме. В теме привата - как и раньше обсуждаем уни, кдв и прочую чепуху.
ruvex написав:БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах.
Згодний. Не має сенсу зберігати в банках взагалі, навіть сервіс скурвився...А обмеження всілякі, фінмон, остаточно відворотили від БС. Лише кредитки юзати з кешбеком.
Головне, не занурюйтеся цілком у крипту, бо з неї без банків також не вийдете. Та й гарантій там жодних немає (на відміну від БС, де є хоч якісь гарантії)...
А Приват звісно треба лаяти за таку чухню, хоч остаточне рішення він прийме на власний розсуд, що й закріплено у правилах акції. Гадаю, що це у нього десь у первинному коді зашито, ще з тих пір, коли в талмуді писали, що за будь-які помилки все одно відповідальність несе клієнт...
Додам лише, що саме тому й треба його використовувати у хвіст (чи то під) й у гриву, нехай вчиться бути відповідальним сам.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Гурман написав:Звонили из головного офиса , послушали меня и отправили заявку куда то повыше))
Мені вже сьогодні передзвонили з цього вищого поверху та уточнили, куди відправляти відповідь. Чекав кидка від Привата та особливо не надіявся, але щоб ось так ... На перемогу не сподіваюсь, але Приват підвантажу роботою щодо формування відписок мені, НБУ, мастеркарду ...