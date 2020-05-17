RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8576857785788579
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:02

В профильной теме ПриватБанка на данный момент более 8500 страниц.
Рано или поздно - подробности этой феерической акции забудутся, заболтаются, канут в лету.
Хотелось бы сохранить их для истории. Так сказать - для будущих поколений.
Как пример того как не надо проводить акции.
Ну, или как пример того, как банк может легко и просто кинуть клиентов.
Прошу все обсуждения по данной акции проводить только в этой теме.
В теме привата - как и раньше обсуждаем уни, кдв и прочую чепуху.

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Предлагаю тему ПриватБанка оставить в покое, а всё обсуждение этой акции перенести в тему акции.
Иначе - через несколько месяцев всё забудется и уляжется.
Не забудем, не простим !
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4013
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:04

Прошу все свои полезные посты продублировать в теме акции
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4013
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:16

  mustbe написав:Не забудем, не простим !

Я не приймав участь в аХції, але душею з вами всіма! :) Тре чмиріть абарзєвшего банкстєра! 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28531
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1935 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:46

  Козак-характерник написав:
  ruvex написав:БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах.

Згодний. Не має сенсу зберігати в банках взагалі, навіть сервіс скурвився...А обмеження всілякі, фінмон, остаточно відворотили від БС. Лише кредитки юзати з кешбеком.

Головне, не занурюйтеся цілком у крипту, бо з неї без банків також не вийдете. Та й гарантій там жодних немає (на відміну від БС, де є хоч якісь гарантії)...

А Приват звісно треба лаяти за таку чухню, хоч остаточне рішення він прийме на власний розсуд, що й закріплено у правилах акції. Гадаю, що це у нього десь у первинному коді зашито, ще з тих пір, коли в талмуді писали, що за будь-які помилки все одно відповідальність несе клієнт...

Додам лише, що саме тому й треба його використовувати у хвіст (чи то під) й у гриву, нехай вчиться бути відповідальним сам.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 10.12.07
Подякував: 132 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:41

Re: Приватбанк

  Гурман написав:Звонили из головного офиса , послушали меня и отправили заявку куда то повыше))


Мені вже сьогодні передзвонили з цього вищого поверху та уточнили, куди відправляти відповідь.
Чекав кидка від Привата та особливо не надіявся, але щоб ось так ...
На перемогу не сподіваюсь, але Приват підвантажу роботою щодо формування відписок мені, НБУ, мастеркарду ...
V2
4
 
Повідомлень: 6635
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8576857785788579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gost2013, Hack-Stock, lel, toleranza, vollena71, Искатель і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1457)
18.05.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.