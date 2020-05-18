В профильной теме ПриватБанка на данный момент более 8500 страниц. Рано или поздно - подробности этой феерической акции забудутся, заболтаются, канут в лету. Хотелось бы сохранить их для истории. Так сказать - для будущих поколений. Как пример того как не надо проводить акции. Ну, или как пример того, как банк может легко и просто кинуть клиентов. Прошу все обсуждения по данной акции проводить только в этой теме. В теме привата - как и раньше обсуждаем уни, кдв и прочую чепуху.
ruvex написав:БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах.
Згодний. Не має сенсу зберігати в банках взагалі, навіть сервіс скурвився...А обмеження всілякі, фінмон, остаточно відворотили від БС. Лише кредитки юзати з кешбеком.
Головне, не занурюйтеся цілком у крипту, бо з неї без банків також не вийдете. Та й гарантій там жодних немає (на відміну від БС, де є хоч якісь гарантії)...
А Приват звісно треба лаяти за таку чухню, хоч остаточне рішення він прийме на власний розсуд, що й закріплено у правилах акції. Гадаю, що це у нього десь у первинному коді зашито, ще з тих пір, коли в талмуді писали, що за будь-які помилки все одно відповідальність несе клієнт...
Додам лише, що саме тому й треба його використовувати у хвіст (чи то під) й у гриву, нехай вчиться бути відповідальним сам.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Гурман написав:Звонили из головного офиса , послушали меня и отправили заявку куда то повыше))
Мені вже сьогодні передзвонили з цього вищого поверху та уточнили, куди відправляти відповідь. Чекав кидка від Привата та особливо не надіявся, але щоб ось так ... На перемогу не сподіваюсь, але Приват підвантажу роботою щодо формування відписок мені, НБУ, мастеркарду ...
Позвонили сестре, из типа "главного чего-то там" (главная начальница стола в колцентре привата, возле туалета)
Вобщем пошли в тупой отмороз. Петляла-петляла эта "начальница", сама правила не читала, гадала-выдумывала, - в итоге, когда не нашла ничего кроме беспредельного 7 раздела правил - сама сдалась и предложила отправить бумажный ответ (посыл на-уй) на домашний адрес.
Вобщем, требуйте их читать раздел 2.3 правил (исключения):
2.3. Не відповідають умовам Акції та не належать до операцій з використанням Карток: 2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 26 березня 2020 року та після 23:59 24 квітня 2020 року за київським часом. 2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові установи. 2.3.3. Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, що було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо. 2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків. 2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах.
И 2 вопроса из FAQ:
Я можу виконувати інші необхідні операції з картки Masterсard® під час акції?
Так. Під час акції не можна лише знімати готівку, решту операцій (наприклад, переказ з картки на картку, поповнення мобільного тощо) можна виконувати без обмежень.
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Щодо FAQ: 1. Це не є офіційні умови, а трактування студента, айтішніка, секретаря ..., які випадково отримали доступ до сайту. 2. Даний фак з'явився пізніше, ніж умови та не повинен мати ніякої зворотної дії в часі! Щодо його дії на майбутнє - див.п.1!
Щодо FAQ: 1. Це не є офіційні умови, а трактування студента, айтішніка, секретаря ..., які випадково отримали доступ до сайту. 2. Даний фак з'явився пізніше, ніж умови та не повинен мати ніякої зворотної дії в часі! Щодо його дії на майбутнє - див.п.1!
Спору нет. Но они сами на него ссылаются, причём их слова противоречат тексту. И текст на нашей стороне. Поэтому этот аргумент используем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин