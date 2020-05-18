Гаряча лінія Mastercard 0 800 33 24 12
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:59
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:06
Re: Приватбанк
Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:26
логан1919 Дня три уж как.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4964419#p4964419
Кто не пьёт, тот не рискует.
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