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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8577857885798580
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:59

  demichh написав:А в мастеркард куда жаловаться ?
Гаряча лінія Mastercard 0 800 33 24 12
Гурман
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:06

Re: Приватбанк

Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:26

логан1919 Дня три уж как.
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Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:25

  логан1919 написав:Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???

Скоро перейдем на cashmore.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 02:34

  логан1919 написав:Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???


они таки решили прикрутить все гайки...
ну там счас всего 5%...
кстати приват-вкладов может быть несколько - можно сделать до 29 штук)))

З.Ы.
кстати приват новую акцию запустил и там тоже нельзя платить коммуналку через П24.
участвуем?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 06:14

  uaprofi написав:
  логан1919 написав:Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???


они таки решили прикрутить все гайки...
ну там счас всего 5%...
кстати приват-вкладов может быть несколько - можно сделать до 29 штук)))

З.Ы.
кстати приват новую акцию запустил и там тоже нельзя платить коммуналку через П24.
участвуем?

Что за акция?
Насколько вкусен кактус?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 08:12

  guntherhouse777 написав:
  uaprofi написав:кстати приват новую акцию запустил и там тоже нельзя платить коммуналку через П24.
участвуем?

Что за акция?
Насколько вкусен кактус?

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... uy-digital
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 08:55

Re: Приватбанк

guntherhouse777 написав:Насколько вкусен кактус?

Тепер чесна лотерея з 200тис.фондом, а не перші 1000 чи всім, хто виконав "умови", як в попередній.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:00

  stryzhko написав:
guntherhouse777 написав:Насколько вкусен кактус?

Тепер чесна лотерея з 200тис.фондом, а не перші 1000 чи всім, хто виконав "умови", як в попередній.

Но с правилами такая же непонятка, как по предыдущей акции. Миркую так, шо официальные правила разрабатывают совместно с партнером (Мастеркард), а потом Бегемот в "поширеных пытаннях" лепит отсебятину.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:48

Ferlakur
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