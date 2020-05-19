Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:59
demichh написав:
А в мастеркард куда жаловаться ?
Гаряча лінія Mastercard 0 800 33 24 12
Гурман
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:06
Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???
логан1919
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:26
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:25
логан1919 написав:
Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???
Скоро перейдем на cashmore.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 02:34
логан1919 написав:
Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???
они таки решили прикрутить все гайки...
ну там счас всего 5%...
кстати приват-вкладов может быть несколько - можно сделать до 29 штук)))
З.Ы.
кстати приват новую акцию запустил и там тоже нельзя платить коммуналку через П24.
участвуем?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Додано: Сер 20 тра, 2020 06:14
uaprofi написав: логан1919 написав:
Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???
они таки решили прикрутить все гайки...
ну там счас всего 5%...
кстати приват-вкладов может быть несколько - можно сделать до 29 штук)))
З.Ы.
кстати приват новую акцию запустил и там тоже нельзя платить коммуналку через П24.
участвуем?
Что за акция?
Насколько вкусен кактус?
guntherhouse777
Повідомлень: 4383
З нами з: 30.01.13
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:12
guntherhouse777 написав: uaprofi написав:
кстати приват новую акцию запустил и там тоже нельзя платить коммуналку через П24.
участвуем?
Что за акция?
Насколько вкусен кактус?
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... uy-digital
Ferlakur
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:55
guntherhouse777 написав:Насколько вкусен кактус?
Тепер чесна лотерея з 200тис.фондом, а не перші 1000 чи всім, хто виконав "умови", як в попередній.
stryzhko
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:00
stryzhko написав: guntherhouse777 написав:Насколько вкусен кактус?
Тепер чесна лотерея з 200тис.фондом, а не перші 1000 чи всім, хто виконав "умови", як в попередній.
Но с правилами такая же непонятка, как по предыдущей акции. Миркую так, шо официальные правила разрабатывают совместно с партнером (Мастеркард), а потом Бегемот в "поширеных пытаннях" лепит отсебятину.
Ferlakur
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:48
Ferlakur шапито
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ukrprom2014
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