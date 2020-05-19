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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8578857985808581
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:17

  ukrprom2014 написав:шапито

Мастекард и приват нашли друг друга.
Что мастер на своё колесо и "бильше" забил, что приват пишет правила так, чтоб потом всех прокинуть.
2 сапога - пара
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:29

  Вкладчик1234 написав:
  ukrprom2014 написав:шапито

Мастекард и приват нашли друг друга.
Что мастер на своё колесо и "бильше" забил, что приват пишет правила так, чтоб потом всех прокинуть.
2 сапога - пара

Да, Мастеркард давно скатывается. Начиная с того, что по их картам в банкомате меньше денег выдают. А теперь, вот, вот этот позор с акцией.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:38

  wig написав:Да, Мастеркард давно скатывается. Начиная с того, что по их картам в банкомате меньше денег выдают. А теперь, вот, вот этот позор с акцией.

Они и по "бильше" баллы умыкнули и ушли в осадок.
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  #<1 ... 8578857985808581
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