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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39
tarasum написав:
теоретично можна обійтися без привата,особливо цікавого не пропонують
Теоретично - можно обойтись без любого банка, и даже без всех
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:46
mustbe написав: tarasum написав:
теоретично можна обійтися без привата,особливо цікавого не пропонують
Теоретично - можно обойтись без любого банка, и даже без всех
Движемся в сторону натурального обмена.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:01
Vorlon написав: ygn написав:
Мне не хочется обслуживаться в банке - кидале.
Серьёзно? Вы впервые узнали, что примат - кидала?
Тут на ветке ребята бравые - их по одной щеке, а они подставляют другую. Мол, как же так - это примат, без которого никак нельзя. И так по кругу
Для всех загадка что делает на этой ветке "обиженный"... приватом....,который и клиентом никогда не являлся.....
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