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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8579858085818582
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39

  tarasum написав:теоретично можна обійтися без привата,особливо цікавого не пропонують

Теоретично - можно обойтись без любого банка, и даже без всех
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:46

  mustbe написав:
  tarasum написав:теоретично можна обійтися без привата,особливо цікавого не пропонують

Теоретично - можно обойтись без любого банка, и даже без всех

Движемся в сторону натурального обмена.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:01

  Vorlon написав:
  ygn написав:Мне не хочется обслуживаться в банке - кидале.

Серьёзно? Вы впервые узнали, что примат - кидала? :lol:
Тут на ветке ребята бравые - их по одной щеке, а они подставляют другую. Мол, как же так - это примат, без которого никак нельзя. И так по кругу :D

Для всех загадка что делает на этой ветке "обиженный"... приватом....,который и клиентом никогда не являлся.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:34

ROLF
Прикольно смотреть на этот цирк :lol:
Vorlon
 
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  #<1 ... 8579858085818582
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