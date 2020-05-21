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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8579858085818582
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39

  tarasum написав:теоретично можна обійтися без привата,особливо цікавого не пропонують

Теоретично - можно обойтись без любого банка, и даже без всех
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:46

  mustbe написав:
  tarasum написав:теоретично можна обійтися без привата,особливо цікавого не пропонують

Теоретично - можно обойтись без любого банка, и даже без всех

Движемся в сторону натурального обмена.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:01

  Vorlon написав:
  ygn написав:Мне не хочется обслуживаться в банке - кидале.

Серьёзно? Вы впервые узнали, что примат - кидала? :lol:
Тут на ветке ребята бравые - их по одной щеке, а они подставляют другую. Мол, как же так - это примат, без которого никак нельзя. И так по кругу :D

Для всех загадка что делает на этой ветке "обиженный"... приватом....,который и клиентом никогда не являлся.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:34

ROLF
Прикольно смотреть на этот цирк :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:04

Не участвую в никаких лохо-акциях Привата и всё замечательно. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 03:48

  uaprofi написав:
  логан1919 написав:Господа, а с каких пор приват вклад можно пополнять раз в сутки через тсо или дважды с карты???


они таки решили прикрутить все гайки...
ну там счас всего 5%...
кстати приват-вкладов может быть несколько - можно сделать до 29 штук)))



Что ж там прикручивать с тем несчастным примат-вкладом с несчастными 5%. :lol: Докрутят скоро, что резьбу сорвет нахрен. :lol: Какой экономический смысл ограничивать в данном случае. Я б еще понял если б было 10% по гривне (по нынешним временам типа много), но тут зачем - хз...

Зовсім здуру з'іхали у держ.приматі... :lol:

Верните Бєню с его безналоховими 10% по валюте и 30% по гривне :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:25

Re: Приватбанк

Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить?
Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу.
Заранее благодарен
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:31

  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить?
Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу.
Заранее благодарен

Головне встигнути до 23:55, бо якщо пiзнiше оплата може пiти наступним днем. А так з точки зору погашення приват один з найбiль легко гасимих
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:35

  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить?

Всё будет хорошо, даже если пополните вечером
novichok
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