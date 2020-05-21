Теоретично - можно обойтись без любого банка, и даже без всех
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39
Теоретично - можно обойтись без любого банка, и даже без всех
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:46
Движемся в сторону натурального обмена.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:01
Для всех загадка что делает на этой ветке "обиженный"... приватом....,который и клиентом никогда не являлся.....
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:04
Не участвую в никаких лохо-акциях Привата и всё замечательно.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 03:48
Что ж там прикручивать с тем несчастным примат-вкладом с несчастными 5%. Докрутят скоро, что резьбу сорвет нахрен. Какой экономический смысл ограничивать в данном случае. Я б еще понял если б было 10% по гривне (по нынешним временам типа много), но тут зачем - хз...
Зовсім здуру з'іхали у держ.приматі...
Верните Бєню с его безналоховими 10% по валюте и 30% по гривне
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:25
Re: Приватбанк
Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить?
Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу.
Заранее благодарен
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:31
Головне встигнути до 23:55, бо якщо пiзнiше оплата може пiти наступним днем. А так з точки зору погашення приват один з найбiль легко гасимих
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:35
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