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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8580858185828583
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:59

  Alien написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить?
Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу.
Заранее благодарен

Головне встигнути до 23:55, бо якщо пiзнiше оплата може пiти наступним днем. А так з точки зору погашення приват один з найбiль легко гасимих

Після 23:50 одного разу мав проблему, тому раджу до 23:49 встигнути. Хоча може що й змінилося за кілька років...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:46

Так, як вони тут крутять регламентами останнім часом, то краще все ж до 19-усе зробити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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