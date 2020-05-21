VASH написав:Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить? Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу. Заранее благодарен
Головне встигнути до 23:55, бо якщо пiзнiше оплата може пiти наступним днем. А так з точки зору погашення приват один з найбiль легко гасимих
Після 23:50 одного разу мав проблему, тому раджу до 23:49 встигнути. Хоча може що й змінилося за кілька років...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
VASH написав:Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить? Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу. Заранее благодарен
Головне встигнути до 23:55, бо якщо пiзнiше оплата може пiти наступним днем. А так з точки зору погашення приват один з найбiль легко гасимих
Після 23:50 одного разу мав проблему, тому раджу до 23:49 встигнути. Хоча може що й змінилося за кілька років...
не розумію чому так пізно це робити, для чого випробовувати долю?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»