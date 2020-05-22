VASH написав:Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить? Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу. Заранее благодарен
Головне встигнути до 23:55, бо якщо пiзнiше оплата може пiти наступним днем. А так з точки зору погашення приват один з найбiль легко гасимих
Після 23:50 одного разу мав проблему, тому раджу до 23:49 встигнути. Хоча може що й змінилося за кілька років...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
VASH написав:Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить? Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу. Заранее благодарен
Головне встигнути до 23:55, бо якщо пiзнiше оплата може пiти наступним днем. А так з точки зору погашення приват один з найбiль легко гасимих
Після 23:50 одного разу мав проблему, тому раджу до 23:49 встигнути. Хоча може що й змінилося за кілька років...
не розумію чому так пізно це робити, для чого випробовувати долю?
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Заметил в привате такую особенность. Если платить коммуналку от имени другого лица, то в квитанции Отправитель значится тот, кого ты напишешь, а ИНН владельца аккауна. Интересно, НБУ, в свете нового обострения финмона, не нагибает приват за такие фокусы ?
Kalgan написав:Заметил в привате такую особенность. Если платить коммуналку от имени другого лица, то в квитанции Отправитель значится тот, кого ты напишешь, а ИНН владельца аккауна. Интересно, НБУ, в свете нового обострения финмона, не нагибает приват за такие фокусы ?
В банке учет финансовых операций производится по ИНН - вы можете отправителем написать хоть Васю Пупкина, а для банка и финмона это будет платеж все равно от владельца карты/счета. А получатель идентифицирует платеж обычно по номеру личного счета, ему безразлично кто именно произвел оплату за коммуналку. Поэтому при оплате коммуналки указанная ФИО Отправителя не имеет особого значения ни для банка, ни для получателя платежа.