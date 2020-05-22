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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8580858185828583
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:59

  Alien написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить?
Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу.
Заранее благодарен

Головне встигнути до 23:55, бо якщо пiзнiше оплата може пiти наступним днем. А так з точки зору погашення приват один з найбiль легко гасимих

Після 23:50 одного разу мав проблему, тому раджу до 23:49 встигнути. Хоча може що й змінилося за кілька років...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
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Так, як вони тут крутять регламентами останнім часом, то краще все ж до 19-усе зробити.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:44

  kreuz написав:
  Alien написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, если карта (Универсальная) Привата будет пополнена утром в понедельник (25.05) не попаду на %, или лучше сегодня пополнить?
Уверен, что обсуждалось сотни раз, но что-то не нахожу.
Заранее благодарен

Головне встигнути до 23:55, бо якщо пiзнiше оплата може пiти наступним днем. А так з точки зору погашення приват один з найбiль легко гасимих

Після 23:50 одного разу мав проблему, тому раджу до 23:49 встигнути. Хоча може що й змінилося за кілька років...

не розумію чому так пізно це робити, для чого випробовувати долю?
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VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:18

Re: Приватбанк

Заметил в привате такую особенность. Если платить коммуналку от имени другого лица, то в квитанции Отправитель значится тот, кого ты напишешь, а ИНН владельца аккауна.
Интересно, НБУ, в свете нового обострения финмона, не нагибает приват за такие фокусы ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 04:29

  Kalgan написав:Заметил в привате такую особенность. Если платить коммуналку от имени другого лица, то в квитанции Отправитель значится тот, кого ты напишешь, а ИНН владельца аккауна.
Интересно, НБУ, в свете нового обострения финмона, не нагибает приват за такие фокусы ?

В банке учет финансовых операций производится по ИНН - вы можете отправителем написать хоть Васю Пупкина, а для банка и финмона это будет платеж все равно от владельца карты/счета. А получатель идентифицирует платеж обычно по номеру личного счета, ему безразлично кто именно произвел оплату за коммуналку. Поэтому при оплате коммуналки указанная ФИО Отправителя не имеет особого значения ни для банка, ни для получателя платежа.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 04:47

Kalgan
Вам взагалі який клопіт? Вони там у двох без нас розберуться, а залишитися без такої можливості для мене особисто буде доволі неприємною новиною.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 07:29

  klug написав:Kalgan
Вам взагалі який клопіт? Вони там у двох без нас розберуться, а залишитися без такої можливості для мене особисто буде доволі неприємною новиною.

Більше того, якщо платити без ідентифікації в приват24 та не з приватівської картки (а з тої де є реальний зиск), то в платіжці взагалі не буде ніякого РНОКПП, а лише прізвище власника особового рахунку комунальної послуги
Alien
 
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