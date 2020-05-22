RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8581858285838584
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:21

  VASH написав:velvet
"Как скучно я живу"

Іноді просипаю не тільки на роботу )) Хіба таке тільки зо мною трапляється?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 10.12.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:26

  Kalgan написав:
  klug написав:Вам взагалі який клопіт?

Взагалі ніякого. Просто було цікаво :)
  Stringer написав:Вы что, за коммуналку более 30 тыщ за раз платите?

нет конечно :)

Ну так согласно новым изменениям в закон, платежи за коммуналку до 30000 не являются предметом мониторинга в принципе
Stringer
 
Повідомлень: 11142
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8581858285838584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, vitaliy1111 і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18980)
23.05.2020 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.