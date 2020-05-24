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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 13:21
VASH написав:velvet
"Как скучно я живу"
Іноді просипаю не тільки на роботу )) Хіба таке тільки зо мною трапляється?
Переходь на темний бік за карткою Моно
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від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:26
Kalgan написав: klug написав:
Вам взагалі який клопіт?
Взагалі ніякого. Просто було цікаво
Stringer написав:
Вы что, за коммуналку более 30 тыщ за раз платите?
нет конечно
Ну так согласно новым изменениям в закон, платежи за коммуналку до 30000 не являются предметом мониторинга в принципе
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:59
nalim написав:
Из ИБ Укрсиб, комиссия правда там больше
clientage написав: nalim написав:
переведу деньги в другой банк, более адекватный, и отправлю из него перевод.
А ещё из какой банки мона онлайн (прям из ИБ) отправить свифт то?
. Можно очно посетить банк один раз, это не проблема, если с результатом. С Приватом, похоже, вообще никак... я уже получил и им отправил справку о доходах... и тишина.
Больше чем где? В Привате?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:38
clientage написав: nalim написав:
переведу деньги в другой банк, более адекватный, и отправлю из него перевод.
А ещё из какой банки мона онлайн (прям из ИБ) отправить свифт то?
Аваль. Та ще й відправляють загалом протягом години
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