Іноді просипаю не тільки на роботу )) Хіба таке тільки зо мною трапляється?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 13:21
Іноді просипаю не тільки на роботу )) Хіба таке тільки зо мною трапляється?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 23 тра, 2020 13:26
Ну так согласно новым изменениям в закон, платежи за коммуналку до 30000 не являются предметом мониторинга в принципе
Додано: Нед 24 тра, 2020 19:59
Больше чем где? В Привате?
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:38
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:18
Re: Приватбанк
Напомните пжлста в каком пункте приват24 с универсалки можно сделать СЕП на сторону за 3грн?
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:21
Переводы > По реквизитам.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
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