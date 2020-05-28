Іноді просипаю не тільки на роботу )) Хіба таке тільки зо мною трапляється?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 13:21
Іноді просипаю не тільки на роботу )) Хіба таке тільки зо мною трапляється?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 23 тра, 2020 13:26
Ну так согласно новым изменениям в закон, платежи за коммуналку до 30000 не являются предметом мониторинга в принципе
Додано: Нед 24 тра, 2020 19:59
Больше чем где? В Привате?
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:38
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:18
Re: Приватбанк
Напомните пжлста в каком пункте приват24 с универсалки можно сделать СЕП на сторону за 3грн?
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:21
Переводы > По реквизитам.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:14
Re: Приватбанк
Коллеги подскажите плиз, сколько денег(грн.)за раз(сутки)можно сделать СЭП с карты привата на карту другого банка без фин. проблем
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:31
Всего несколько дней как появилась изощренная схема хищения сбережений через Приват24, которую проводят аферисты с уровнем на порядок выше тех, кто был ранее. Но ее жертвой становятся уже даже специалисты по кибербезопасности и сотрудники Приватбанка. Мошенники звонят с номеров банка, контролируют горячую линию 3700, отправляют ложные уведомления в Приват24, знают кодовые слова клиентов, которым звонят, и даже могут подменять их в базе.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:39
Думаю просто своровали/купили анкеты и правильно настроили SIP-телефонию
... делайте хоть что-нибудь!
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