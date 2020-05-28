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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8582858385848585>
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:21

  VASH написав:velvet
"Как скучно я живу"

Іноді просипаю не тільки на роботу )) Хіба таке тільки зо мною трапляється?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:26

  Kalgan написав:
  klug написав:Вам взагалі який клопіт?

Взагалі ніякого. Просто було цікаво :)
  Stringer написав:Вы что, за коммуналку более 30 тыщ за раз платите?

нет конечно :)

Ну так согласно новым изменениям в закон, платежи за коммуналку до 30000 не являются предметом мониторинга в принципе
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:59

  nalim написав:
  clientage написав:
  nalim написав:переведу деньги в другой банк, более адекватный, и отправлю из него перевод.

А ещё из какой банки мона онлайн (прям из ИБ) отправить свифт то?

Из ИБ Укрсиб, комиссия правда там больше. Можно очно посетить банк один раз, это не проблема, если с результатом. С Приватом, похоже, вообще никак... я уже получил и им отправил справку о доходах... и тишина.


Больше чем где? В Привате?
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:38

  clientage написав:
  nalim написав:переведу деньги в другой банк, более адекватный, и отправлю из него перевод.

А ещё из какой банки мона онлайн (прям из ИБ) отправить свифт то?


Аваль. Та ще й відправляють загалом протягом години
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:18

Re: Приватбанк

Напомните пжлста в каком пункте приват24 с универсалки можно сделать СЕП на сторону за 3грн?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:21

  mephala написав:Напомните пжлста в каком пункте приват24 с универсалки можно сделать СЕП на сторону за 3грн?

Переводы > По реквизитам.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:14

Re: Приватбанк

Коллеги подскажите плиз, сколько денег(грн.)за раз(сутки)можно сделать СЭП с карты привата на карту другого банка без фин. проблем
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:31

Всего несколько дней как появилась изощренная схема хищения сбережений через Приват24, которую проводят аферисты с уровнем на порядок выше тех, кто был ранее. Но ее жертвой становятся уже даже специалисты по кибербезопасности и сотрудники Приватбанка. Мошенники звонят с номеров банка, контролируют горячую линию 3700, отправляют ложные уведомления в Приват24, знают кодовые слова клиентов, которым звонят, и даже могут подменять их в базе.

https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... ti-3893171
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:26

прям все-все контролируют :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:39

  v57 написав:прям все-все контролируют :)

Думаю просто своровали/купили анкеты и правильно настроили SIP-телефонию :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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