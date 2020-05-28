в анкеті нема номера пластика і терміну його дії....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:45
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:52
Полностью номера нигде нет, есть БИН и 4последних цифры, ими и втираются в доверие
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:55
Re: Приватбанк
Тебе бы не статьи, начальник, а книжки писать ...
Чистая беллетристика
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