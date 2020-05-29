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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8582858385848585
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:45

  clientage написав:
  v57 написав:прям все-все контролируют :)

Думаю просто своровали/купили анкеты и правильно настроили SIP-телефонию :mrgreen:

в анкеті нема номера пластика і терміну його дії....
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:52

  Sain_повернувся написав:
  clientage написав:
  v57 написав:прям все-все контролируют :)

Думаю просто своровали/купили анкеты и правильно настроили SIP-телефонию :mrgreen:

в анкеті нема номера пластика і терміну його дії....

Полностью номера нигде нет, есть БИН и 4последних цифры, ими и втираются в доверие
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:55

Re: Приватбанк

Тебе бы не статьи, начальник, а книжки писать ...
Чистая беллетристика
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:17

Подскажите, сколько сэп идет с привата на универсал банк? Утром отправил, до сих пор нет..
envyme1
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:23

  envyme1 написав:Подскажите, сколько сэп идет с привата на универсал банк? Утром отправил, до сих пор нет..

С Привата СЭП стартует утром следующего рабочего дня, и за 40..60мин доходит
Вот, думаю, в Пн к 10:00 увидете свой СЭП и в Универсале
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:30

  clientage написав:Полностью номера нигде нет, есть БИН и 4последних цифры, ими и втираются в доверие

Що значить ніде немає? Прихват24 показує і номер і термін дії, отже десь вони є і не дуже глибоко заховані.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:39

  klug написав:
  clientage написав:Полностью номера нигде нет, есть БИН и 4последних цифры, ими и втираются в доверие

Що значить ніде немає? Прихват24 показує і номер і термін дії, отже десь вони є і не дуже глибоко заховані.

Приват (и ещё куча банок) и ЦВВ показывает, но чет они нормально заховані, раз у клиента выпытывают ЦВВ.
Банк не имеет право полностью называть номер карты, вот клиент может.
Отображать номер в доверенном/личном/идентифицированном устройстве клиента можно.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8582858385848585
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