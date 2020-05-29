Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:45
в анкеті нема номера пластика і терміну його дії....
Sain_повернувся
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:52
Sain_повернувся написав:
в анкеті нема номера пластика і терміну його дії....
Полностью номера нигде нет, есть БИН и 4последних цифры, ими и втираются в доверие
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:55
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:17
Подскажите, сколько сэп идет с привата на универсал банк? Утром отправил, до сих пор нет..
envyme1
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:23
envyme1 написав:
Подскажите, сколько сэп идет с привата на универсал банк? Утром отправил, до сих пор нет..
С Привата СЭП стартует утром следующего рабочего дня, и за 40..60мин доходит
Вот, думаю, в Пн к 10:00 увидете свой СЭП и в Универсале
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:30
clientage написав:
Полностью номера нигде нет, есть БИН и 4последних цифры, ими и втираются в доверие
Що значить ніде немає? Прихват24 показує і номер і термін дії, отже десь вони є і не дуже глибоко заховані.
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klug
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:39
klug написав: clientage написав:
Полностью номера нигде нет, есть БИН и 4последних цифры, ими и втираются в доверие
Що значить ніде немає? Прихват24 показує і номер і термін дії, отже десь вони є і не дуже глибоко заховані.
Приват (и ещё куча банок) и ЦВВ показывает, но чет они нормально заховані, раз у клиента выпытывают ЦВВ.
Банк не имеет право полностью называть номер карты, вот клиент может.
Отображать номер в доверенном/личном/идентифицированном устройстве клиента можно.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:42
clientage написав:
Приват (и ещё куча банок) и ЦВВ показывает, но чет они нормально заховані, раз у клиента выпытывают ЦВВ.
Приват же не показує, а висилає повідомленням. От клієнтські СМСки вони, схоже, читати ще не навчилися.
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klug
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Додано: Суб 30 тра, 2020 01:08
klug написав: clientage написав:
Приват (и ещё куча банок) и ЦВВ показывает, но чет они нормально заховані, раз у клиента выпытывают ЦВВ.
Приват же не показує, а висилає повідомленням. От клієнтські СМСки вони, схоже, читати ще не навчилися.
вже багато років як знайшли методику
наприклад
https://habr.com/ru/post/403649/
greenozon
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Додано: Суб 30 тра, 2020 01:22
Faceless
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