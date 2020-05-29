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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8583858485858586
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:07



Круговая...
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:45

  ingtrans написав:


Круговая...

накручиваете
правильно, правильно :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:55

  greenozon написав:
  klug написав:
  clientage написав:Приват (и ещё куча банок) и ЦВВ показывает, но чет они нормально заховані, раз у клиента выпытывают ЦВВ.

Приват же не показує, а висилає повідомленням. От клієнтські СМСки вони, схоже, читати ще не навчилися.


вже багато років як знайшли методику
наприклад

https://habr.com/ru/post/403649/

Ми ж конкретних розбираємо, а не загальний випадок. Ці так не вміють і продовжують дідівськими методами випитувати у клієнта.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:28

Re: Приватбанк

  Faceless написав:https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/sberezhenija-v-privat24-pod-uhrozoj-denhi-kradut-dazhe-u-spetsialistov-po-kiberbezopasnosti-3893171
По описанным фактам такое возможно, если телефон зарегистрировался в сеть через фальшивую базовую станцию (IMSI catcher) и телефон передаёт информацию в незашифрованном виде.
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MASolomko
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