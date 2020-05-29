greenozon написав:
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... ti-3893171
Faceless написав:
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... ti-3893171
Круговая...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 07:07
Круговая...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 30 тра, 2020 07:45
накручиваете
правильно, правильно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 30 тра, 2020 09:55
Ми ж конкретних розбираємо, а не загальний випадок. Ці так не вміють і продовжують дідівськими методами випитувати у клієнта.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 30 тра, 2020 10:28
Re: Приватбанк
По описанным фактам такое возможно, если телефон зарегистрировался в сеть через фальшивую базовую станцию (IMSI catcher) и телефон передаёт информацию в незашифрованном виде.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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