Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 07:07
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ingtrans
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Додано: Суб 30 тра, 2020 07:45
ingtrans написав:
Круговая...
накручиваете
правильно, правильно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:55
greenozon написав: klug написав: clientage написав:
Приват (и ещё куча банок) и ЦВВ показывает, но чет они нормально заховані, раз у клиента выпытывают ЦВВ.
Приват же не показує, а висилає повідомленням. От клієнтські СМСки вони, схоже, читати ще не навчилися.
вже багато років як знайшли методику
наприклад
https://habr.com/ru/post/403649/
Ми ж конкретних розбираємо, а не загальний випадок. Ці так не вміють і продовжують дідівськими методами випитувати у клієнта.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Суб 30 тра, 2020 10:28
Faceless написав:
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/sberezhenija-v-privat24-pod-uhrozoj-denhi-kradut-dazhe-u-spetsialistov-po-kiberbezopasnosti-3893171
По описанным фактам такое возможно, если телефон зарегистрировался в сеть через фальшивую базовую станцию (IMSI catcher) и телефон передаёт информацию в незашифрованном виде.
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MASolomko
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:55
если клиент сомневается в словах "сотрудника безопасности", тот называет его кодовое слово
- уже это должно насторожить, а не успокоить.
Кто бежит на выстрелы, а не от них, страдают от нехватки адреналина.
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ruvex
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:01
MASolomko написав:
По описанным фактам такое возможно
В добавок был сюжет вечером и по "1+1" с "журналисткой" .ИМХО шатают бегемота,жду загона и
кабанчика
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:03
clientage написав: klug написав: clientage написав:
Полностью номера нигде нет, есть БИН и 4последних цифры, ими и втираются в доверие
Що значить ніде немає? Прихват24 показує і номер і термін дії, отже десь вони є і не дуже глибоко заховані.
Приват (и ещё куча банок) и ЦВВ показывает, но чет они нормально заховані, раз у клиента выпытывают ЦВВ.
Банк не имеет право полностью называть номер карты, вот клиент может.
Отображать номер в доверенном/личном/идентифицированном устройстве клиента можно.
ЦВВ действительно хорошо захованый, все таки не просто так по pci dss аудит проходят
Faceless
Модератор
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:18
Faceless написав:
ЦВВ действительно хорошо захованый, все таки не просто так по pci dss аудит проходят
Приват же его не прошел и, вроде как, не собирается
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ramzes4
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:44
Мизантрóп написав: MASolomko написав:
По описанным фактам такое возможно
В добавок был сюжет вечером и по "1+1" с "журналисткой" .ИМХО шатают бегемота,жду загона и
кабанчика
Да, походу смысл статьи тупо в нагнетании, приват тоже гниловато отстреливается - типа подписи у суркисов кажутся им подозрительными
Stringer
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