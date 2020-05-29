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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8583858485858586
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:07



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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:45

  ingtrans написав:


Круговая...

накручиваете
правильно, правильно :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:55

  greenozon написав:
  klug написав:
  clientage написав:Приват (и ещё куча банок) и ЦВВ показывает, но чет они нормально заховані, раз у клиента выпытывают ЦВВ.

Приват же не показує, а висилає повідомленням. От клієнтські СМСки вони, схоже, читати ще не навчилися.


вже багато років як знайшли методику
наприклад

https://habr.com/ru/post/403649/

Ми ж конкретних розбираємо, а не загальний випадок. Ці так не вміють і продовжують дідівськими методами випитувати у клієнта.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:28

Re: Приватбанк

  Faceless написав:https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/sberezhenija-v-privat24-pod-uhrozoj-denhi-kradut-dazhe-u-spetsialistov-po-kiberbezopasnosti-3893171
По описанным фактам такое возможно, если телефон зарегистрировался в сеть через фальшивую базовую станцию (IMSI catcher) и телефон передаёт информацию в незашифрованном виде.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:55

Re: Приватбанк

если клиент сомневается в словах "сотрудника безопасности", тот называет его кодовое слово
- уже это должно насторожить, а не успокоить.
Кто бежит на выстрелы, а не от них, страдают от нехватки адреналина.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:01

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:По описанным фактам такое возможно
В добавок был сюжет вечером и по "1+1" с "журналисткой" .ИМХО шатают бегемота,жду загона и кабанчика
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:03

Re: Приватбанк

clientage написав:
  klug написав:
  clientage написав:Полностью номера нигде нет, есть БИН и 4последних цифры, ими и втираются в доверие

Що значить ніде немає? Прихват24 показує і номер і термін дії, отже десь вони є і не дуже глибоко заховані.

Приват (и ещё куча банок) и ЦВВ показывает, но чет они нормально заховані, раз у клиента выпытывают ЦВВ.
Банк не имеет право полностью называть номер карты, вот клиент может.
Отображать номер в доверенном/личном/идентифицированном устройстве клиента можно.
ЦВВ действительно хорошо захованый, все таки не просто так по pci dss аудит проходят
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:18

  Faceless написав:ЦВВ действительно хорошо захованый, все таки не просто так по pci dss аудит проходят

Приват же его не прошел и, вроде как, не собирается :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:44

  Мизантрóп написав:
  MASolomko написав:По описанным фактам такое возможно
В добавок был сюжет вечером и по "1+1" с "журналисткой" .ИМХО шатают бегемота,жду загона и кабанчика

Да, походу смысл статьи тупо в нагнетании, приват тоже гниловато отстреливается - типа подписи у суркисов кажутся им подозрительными
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