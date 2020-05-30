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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8584858585868587
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:02

  тарасов написав:Повторно, коллеги подскажите, сколько денег(грн.)за раз(сутки)можно сделать СЭП с карты привата на карту другого банка без фин. проблем

Как говорится "1000 факторов"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:28

тарасов

згідно нових правил фін мон від 400 000 грн, але СЕП там явно не прописаний,
тому як повезе (залежатиме від внутрішнього фінмону ПБ і вашої фін.мат моделі з точки зору банку так само)
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