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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8584858585868587
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:02

  тарасов написав:Повторно, коллеги подскажите, сколько денег(грн.)за раз(сутки)можно сделать СЭП с карты привата на карту другого банка без фин. проблем

Как говорится "1000 факторов"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:28

тарасов

згідно нових правил фін мон від 400 000 грн, але СЕП там явно не прописаний,
тому як повезе (залежатиме від внутрішнього фінмону ПБ і вашої фін.мат моделі з точки зору банку так само)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:16

  clientage написав:
  ingtrans написав:


Круговая...

накручиваете
правильно, правильно :mrgreen:

В итоге все сводится к тому, чтобы назвать оте 3 циферки с другой стороны карты... собственно ничего нового, только подход меняют... Пора уже всем банкам переходить на динамику как у Моно, не панацея, но хоть убережет карту от второй транзакции.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:23

ol_zy

Чем? Циферки час действуют :lol:
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:05

Скажите, СЭП, отправленный из Приват-24 сегодня (воскресенье), уйдёт завтра, или уже послезавтра?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:08

  M-Audio написав:Скажите, СЭП, отправленный из Приват-24 сегодня (воскресенье), уйдёт завтра, или уже послезавтра?

Завтра.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:26

Re: Приватбанк

Друзі, підкажіть будь ласка - чи не буде кінських комсісій при оплаті комуналки з прив'язаної картки іншого банку у додатку приват24?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:30

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка - чи не буде кінських комсісій при оплаті комуналки з прив'язаної картки іншого банку у додатку приват24?

Размер комиссии не зависит от привязки карты, только от договора привата с поставщиком. По большинству комиссия 1 грн, но есть и больше. В Нехте большинство без комиссии
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:39

  Stringer написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка - чи не буде кінських комсісій при оплаті комуналки з прив'язаної картки іншого банку у додатку приват24?

Размер комиссии не зависит от привязки карты, только от договора привата с поставщиком. По большинству комиссия 1 грн, но есть и больше. В Нехте большинство без комиссии

Так некст відрізняється від звичайного додатку приват24 ? Це не одне й те саме?
1finanсier
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