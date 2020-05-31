Как говорится "1000 факторов"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:02
Как говорится "1000 факторов"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:28
тарасов
згідно нових правил фін мон від 400 000 грн, але СЕП там явно не прописаний,
тому як повезе (залежатиме від внутрішнього фінмону ПБ і вашої фін.мат моделі з точки зору банку так само)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:16
В итоге все сводится к тому, чтобы назвать оте 3 циферки с другой стороны карты... собственно ничего нового, только подход меняют... Пора уже всем банкам переходить на динамику как у Моно, не панацея, но хоть убережет карту от второй транзакции.
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:05
Скажите, СЭП, отправленный из Приват-24 сегодня (воскресенье), уйдёт завтра, или уже послезавтра?
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:08
Завтра.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:26
Re: Приватбанк
Друзі, підкажіть будь ласка - чи не буде кінських комсісій при оплаті комуналки з прив'язаної картки іншого банку у додатку приват24?
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:30
Размер комиссии не зависит от привязки карты, только от договора привата с поставщиком. По большинству комиссия 1 грн, но есть и больше. В Нехте большинство без комиссии
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:39
Так некст відрізняється від звичайного додатку приват24 ? Це не одне й те саме?
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