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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8585858685878588
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:15

  1finanсier написав:
  Stringer написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка - чи не буде кінських комсісій при оплаті комуналки з прив'язаної картки іншого банку у додатку приват24?

Размер комиссии не зависит от привязки карты, только от договора привата с поставщиком. По большинству комиссия 1 грн, но есть и больше. В Нехте большинство без комиссии

Так некст відрізняється від звичайного додатку приват24 ? Це не одне й те саме?

Раньше обычный веб-П24 добавлял какую-то конскую комиссию, типа как за эквайринг, в размере 2,5%, если из списка карт выбрать привязанную карту другого банка.
Как сейчас - давно не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:43

Вкладчик1234, MASolomko, Stringer, дякую за відповіді. І я ззаодно трішки потестив, тож може кому також знадобитьтся - в веб версії привату рисує + коміс сторонньої карти в 2,7%, а в нексті та додатку - комісу за сплату сторонньою карткою не малює.
1finanсier
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