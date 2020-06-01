Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:15
1finanсier написав: Stringer написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть будь ласка - чи не буде кінських комсісій при оплаті комуналки з прив'язаної картки іншого банку у додатку приват24?
Размер комиссии не зависит от привязки карты, только от договора привата с поставщиком. По большинству комиссия 1 грн, но есть и больше. В Нехте большинство без комиссии
Так некст відрізняється від звичайного додатку приват24 ? Це не одне й те саме?
Раньше обычный веб-П24 добавлял какую-то конскую комиссию, типа как за эквайринг, в размере 2,5%, если из списка карт выбрать привязанную карту другого банка.
Как сейчас - давно не проверял
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Додано: Пон 01 чер, 2020 21:43
Вкладчик1234, MASolomko, Stringer, дякую за відповіді. І я ззаодно трішки потестив, тож може кому також знадобитьтся - в веб версії привату рисує + коміс сторонньої карти в 2,7%, а в нексті та додатку - комісу за сплату сторонньою карткою не малює.
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