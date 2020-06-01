Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:15
1finanсier написав: Stringer написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть будь ласка - чи не буде кінських комсісій при оплаті комуналки з прив'язаної картки іншого банку у додатку приват24?
Размер комиссии не зависит от привязки карты, только от договора привата с поставщиком. По большинству комиссия 1 грн, но есть и больше. В Нехте большинство без комиссии
Так некст відрізняється від звичайного додатку приват24 ? Це не одне й те саме?
Раньше обычный веб-П24 добавлял какую-то конскую комиссию, типа как за эквайринг, в размере 2,5%, если из списка карт выбрать привязанную карту другого банка.
Как сейчас - давно не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 11502
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6835 раз.
Подякували: 3074 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:43
Вкладчик1234, MASolomko, Stringer, дякую за відповіді. І я ззаодно трішки потестив, тож може кому також знадобитьтся - в веб версії привату рисує + коміс сторонньої карти в 2,7%, а в нексті та додатку - комісу за сплату сторонньою карткою не малює.
1finanсier
Повідомлень: 123
З нами з: 02.09.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 чер, 2020 06:37
1finanсier, я тестил в этом году ранее — комиссия рисовалась за оплату с карты другого банка.
Сейчас уже нет. Они недавно обновили раздел СЭПа, возможно, и подправили касательно комиссии. Надо на практике проверить)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2010
З нами з: 08.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 266 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:44
1finanсier написав:
в нексті та додатку - комісу за сплату сторонньою карткою не малює.
Точно? Ибо я в прошлом году платил сторонней картой комуналку - комиссия была
Charter
Повідомлень: 61
З нами з: 27.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Alfa_Bank
і 17 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор