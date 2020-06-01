Додано: Вів 02 чер, 2020 12:00

nalim написав: Stringer написав: nalim написав: [quote="4943839:nalim"] я уже получил и им отправил справку о доходах... и тишина.

Ее чтобы получить из базы налоговой нужна ЭЦП. Что они будут с этим делать и хватит ли этого, не понятно... банк непредсказуемый... как писал ранее, банк не скрывает, что действует на свое усмотрение... и что он может еще усмотреть, одному ему (банку) только и известно. [quote="4943839:nalim"] я уже получил и им отправил справку о доходах... и тишина.Ее чтобы получить из базы налоговой нужна ЭЦП. Что они будут с этим делать и хватит ли этого, не понятно... банк непредсказуемый... как писал ранее, банк не скрывает, что действует на свое усмотрение... и что он может еще усмотреть, одному ему (банку) только и известно.

Вам нужно просто предоставить любой документ, подтверждающий, что у вас есть такая сумма денег - справка с работы, справка с пенсионного фонда, договор продажи квартиры/машины...

Необязательно это должна быть декларация, которую вам посоветовали в привате Вам нужно просто предоставить любой документ, подтверждающий, что у вас есть такая сумма денег - справка с работы, справка с пенсионного фонда, договор продажи квартиры/машины...Необязательно это должна быть декларация, которую вам посоветовали в привате

Квартиры/машины не продавал. Остальное долго и врядли получится удаленно.Тут вопрос в другом.1. Почему банк требует, если сумма перевода до 150 тыс. грн.?2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце.3. Почему банк требует подтверждение и по уже проведенным ранее переводам?3. Почему не пишет в условиях, что может потребовать доп. документы, в том числе в своей памятке?4. Почему я, смирившись с "усмотрением" банка и предоставив рекомендованный им документ, не вижу совершенного перевода?[/quote]рхвуаауауууОтправлено с моего iPhone используя Tapatalk