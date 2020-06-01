Вкладчик1234, MASolomko, Stringer, дякую за відповіді. І я ззаодно трішки потестив, тож може кому також знадобитьтся - в веб версії привату рисує + коміс сторонньої карти в 2,7%, а в нексті та додатку - комісу за сплату сторонньою карткою не малює.
Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.
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Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.
50000 в Алли тримати не вихід?
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nalim написав:[quote="4943839:nalim"] я уже получил и им отправил справку о доходах... и тишина. Ее чтобы получить из базы налоговой нужна ЭЦП. Что они будут с этим делать и хватит ли этого, не понятно... банк непредсказуемый... как писал ранее, банк не скрывает, что действует на свое усмотрение... и что он может еще усмотреть, одному ему (банку) только и известно.
Вам нужно просто предоставить любой документ, подтверждающий, что у вас есть такая сумма денег - справка с работы, справка с пенсионного фонда, договор продажи квартиры/машины... Необязательно это должна быть декларация, которую вам посоветовали в привате
Квартиры/машины не продавал. Остальное долго и врядли получится удаленно. Тут вопрос в другом. 1. Почему банк требует, если сумма перевода до 150 тыс. грн.? 2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце. 3. Почему банк требует подтверждение и по уже проведенным ранее переводам? 3. Почему не пишет в условиях, что может потребовать доп. документы, в том числе в своей памятке? 4. Почему я, смирившись с "усмотрением" банка и предоставив рекомендованный им документ, не вижу совершенного перевода?[/quote] рх вуаауаууу
Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.
а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают?
Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.
50000 в Алли тримати не вихід?
Я лучше эти 50000 положил бы под бОльший процент. Каким надо быть идиотом, чтобы ложить под 11%, если на текущих можно держать под 12% или Форвард срочный под 13%.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д. Регистрируйся по ссылке:
Zhmen написав:2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце.