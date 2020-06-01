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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8586858785888589>
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:15

  1finanсier написав:
  Stringer написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка - чи не буде кінських комсісій при оплаті комуналки з прив'язаної картки іншого банку у додатку приват24?

Размер комиссии не зависит от привязки карты, только от договора привата с поставщиком. По большинству комиссия 1 грн, но есть и больше. В Нехте большинство без комиссии

Так некст відрізняється від звичайного додатку приват24 ? Це не одне й те саме?

Раньше обычный веб-П24 добавлял какую-то конскую комиссию, типа как за эквайринг, в размере 2,5%, если из списка карт выбрать привязанную карту другого банка.
Как сейчас - давно не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:43

Вкладчик1234, MASolomko, Stringer, дякую за відповіді. І я ззаодно трішки потестив, тож може кому також знадобитьтся - в веб версії привату рисує + коміс сторонньої карти в 2,7%, а в нексті та додатку - комісу за сплату сторонньою карткою не малює.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 06:37

Re: Приватбанк

1finanсier, я тестил в этом году ранее — комиссия рисовалась за оплату с карты другого банка.

Сейчас уже нет. Они недавно обновили раздел СЭПа, возможно, и подправили касательно комиссии. Надо на практике проверить)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:44

Re: Приватбанк

  1finanсier написав:в нексті та додатку - комісу за сплату сторонньою карткою не малює.

Точно? Ибо я в прошлом году платил сторонней картой комуналку - комиссия была
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:55

Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:58

  Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.

50000 в Алли тримати не вихід?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:00

Re: Приватбанк

nalim написав:
  Stringer написав:
  nalim написав:[quote="4943839:nalim"] я уже получил и им отправил справку о доходах... и тишина.
Ее чтобы получить из базы налоговой нужна ЭЦП. Что они будут с этим делать и хватит ли этого, не понятно... банк непредсказуемый... как писал ранее, банк не скрывает, что действует на свое усмотрение... и что он может еще усмотреть, одному ему (банку) только и известно.

Вам нужно просто предоставить любой документ, подтверждающий, что у вас есть такая сумма денег - справка с работы, справка с пенсионного фонда, договор продажи квартиры/машины...
Необязательно это должна быть декларация, которую вам посоветовали в привате

Квартиры/машины не продавал. Остальное долго и врядли получится удаленно.
Тут вопрос в другом.
1. Почему банк требует, если сумма перевода до 150 тыс. грн.?
2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце.
3. Почему банк требует подтверждение и по уже проведенным ранее переводам?
3. Почему не пишет в условиях, что может потребовать доп. документы, в том числе в своей памятке?
4. Почему я, смирившись с "усмотрением" банка и предоставив рекомендованный им документ, не вижу совершенного перевода?[/quote] Зображеннярх
вуаауаууу


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Zhmen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:11

  Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.

а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.

50000 в Алли тримати не вихід?

Я лучше эти 50000 положил бы под бОльший процент. Каким надо быть идиотом, чтобы ложить под 11%, если на текущих можно держать под 12% или Форвард срочный под 13%.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:17

Re: Приватбанк

  Zhmen написав:2. Что это за нормативный акт, который позволяет банку поступать по своему усмотрению? И как он усматривает, у кого просить документы, а у кого нет? Подчеркиваю, предыдущих свифта были отправлены без проблем в прошлом месяце.


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