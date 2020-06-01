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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8586858785888589 Додано: Вів 02 чер, 2020 12:19 clientage написав: Striker написав: Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом. Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.

а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают? а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают?

На $/€ интернет-карту. Депо на месяц и снимать без комисса. Или просто держать на карте и менять по мере необходимости. Курс конечно не лучший, но если срочно надо купить, то можно и на 10-15 коп дороже, если завтра уже будет на гривню дороже. На $/€ интернет-карту. Депо на месяц и снимать без комисса. Или просто держать на карте и менять по мере необходимости. Курс конечно не лучший, но если срочно надо купить, то можно и на 10-15 коп дороже, если завтра уже будет на гривню дороже. Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.

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Повідомлень: 521 З нами з: 15.02.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24 Striker написав: clientage написав: Striker написав: Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом. Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.

а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают? а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают?

На $/€ интернет-карту. Депо на месяц и снимать без комисса. Или просто держать на карте и менять по мере необходимости. Курс конечно не лучший, но если срочно надо купить, то можно и на 10-15 коп дороже, если завтра уже будет на гривню дороже. На $/€ интернет-карту. Депо на месяц и снимать без комисса. Или просто держать на карте и менять по мере необходимости. Курс конечно не лучший, но если срочно надо купить, то можно и на 10-15 коп дороже, если завтра уже будет на гривню дороже.

Курсовая разница Привата и Аллы может быть больше абонплаты Аллы Курсовая разница Привата и Аллы может быть больше абонплаты Аллы промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2728 З нами з: 06.03.09 Подякував: 16 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 12:26 Striker написав: Квесторе_поверніться написав: Striker написав: Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом. Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.

50000 в Алли тримати не вихід? 50000 в Алли тримати не вихід?

Я лучше эти 50000 положил бы под бОльший процент. Каким надо быть идиотом, чтобы ложить под 11%, если на текущих можно держать под 12% или Форвард срочный под 13%. Я лучше эти 50000 положил бы под бОльший процент. Каким надо быть идиотом, чтобы ложить под 11%, если на текущих можно держать под 12% или Форвард срочный под 13%.



закиньте 2К баксов а не грн. по баксам норм ставка у аллы. закиньте 2К баксов а не грн. по баксам норм ставка у аллы. mephala Повідомлень: 6910 З нами з: 07.04.14 Подякував: 171 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 12:30 velvet написав: Курсовая разница Привата и Аллы может быть больше абонплаты Аллы Курсовая разница Привата и Аллы может быть больше абонплаты Аллы

Вообще у меня ТАС основной для покупки валют, в будни можно и СЭП пару часов подождать. А платить абонку только ради того, чтобы раз в полгода купить в выходные по более выгодному курсу - ну не знаю. Вообще у меня ТАС основной для покупки валют, в будни можно и СЭП пару часов подождать. А платить абонку только ради того, чтобы раз в полгода купить в выходные по более выгодному курсу - ну не знаю. Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.

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Повідомлень: 521 З нами з: 15.02.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 12:34 mephala написав: закиньте 2К баксов а не грн. по баксам норм ставка у аллы. закиньте 2К баксов а не грн. по баксам норм ставка у аллы.

А они у меня есть, чтобы закинуть? Не у всех же тут зп по 30к в месяц. А они у меня есть, чтобы закинуть? Не у всех же тут зп по 30к в месяц. Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.

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Повідомлень: 521 З нами з: 15.02.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8586858785888589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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