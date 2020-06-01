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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8587858885898590>
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:19

  clientage написав:
  Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.

а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают? :mrgreen:

На $/€ интернет-карту. Депо на месяц и снимать без комисса. Или просто держать на карте и менять по мере необходимости. Курс конечно не лучший, но если срочно надо купить, то можно и на 10-15 коп дороже, если завтра уже будет на гривню дороже.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24

  Striker написав:
  clientage написав:
  Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.

а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают? :mrgreen:

На $/€ интернет-карту. Депо на месяц и снимать без комисса. Или просто держать на карте и менять по мере необходимости. Курс конечно не лучший, но если срочно надо купить, то можно и на 10-15 коп дороже, если завтра уже будет на гривню дороже.

Курсовая разница Привата и Аллы может быть больше абонплаты Аллы
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:26

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.

50000 в Алли тримати не вихід?

Я лучше эти 50000 положил бы под бОльший процент. Каким надо быть идиотом, чтобы ложить под 11%, если на текущих можно держать под 12% или Форвард срочный под 13%.


закиньте 2К баксов а не грн. по баксам норм ставка у аллы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:30

  velvet написав:Курсовая разница Привата и Аллы может быть больше абонплаты Аллы

Вообще у меня ТАС основной для покупки валют, в будни можно и СЭП пару часов подождать. А платить абонку только ради того, чтобы раз в полгода купить в выходные по более выгодному курсу - ну не знаю.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:34

  mephala написав:закиньте 2К баксов а не грн. по баксам норм ставка у аллы.

А они у меня есть, чтобы закинуть? Не у всех же тут зп по 30к в месяц.
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  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:39

Re: Приватбанк

добрый день. отец снимал деньги с карты на днях, банкомат выдал некоторые зажеванные купюры и по итогу не выдал полностью всю сумму, хотя списало полную. есть ли действенные способы добиться возврата недостатка?
  daphne написав:
  Crocodila написав:да не будет курса 24-26 уже никогда , 34-36 да возможно будет на месяц другой, дальше тока вверх

До апреля 48.

*Відправлено з Чату
Dragunov
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:43

  Striker написав:
  velvet написав:Курсовая разница Привата и Аллы может быть больше абонплаты Аллы

Вообще у меня ТАС основной для покупки валют, в будни можно и СЭП пару часов подождать. А платить абонку только ради того, чтобы раз в полгода купить в выходные по более выгодному курсу - ну не знаю.

Ооо, на "раз в полгода" Алка точно не нужна
Я пользуюсь ею ежедневно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:44

  clientage написав:Ооо, на "раз в полгода" Алка точно не нужна
Я пользуюсь ею ежедневно :)

Ультрой? Зачем, если есть Максимум?
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  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:45

  Striker написав:
  clientage написав:Ооо, на "раз в полгода" Алка точно не нужна
Я пользуюсь ею ежедневно :)

Ультрой? Зачем, если есть Максимум?

А откуда вы СЭПите на Тасю?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:46

  Dragunov написав:добрый день. отец снимал деньги с карты на днях, банкомат выдал некоторые зажеванные купюры и по итогу не выдал полностью всю сумму, хотя списало полную. есть ли действенные способы добиться возврата недостатка?


як мінімум дзвінок на гарячу лінію банку і фіксація факту
також можна через чат зрбити заявку про інцидент
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greenozon
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