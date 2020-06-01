Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.
а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают?
На $/€ интернет-карту. Депо на месяц и снимать без комисса. Или просто держать на карте и менять по мере необходимости. Курс конечно не лучший, но если срочно надо купить, то можно и на 10-15 коп дороже, если завтра уже будет на гривню дороже.
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Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.
а на какаю карту обмен валют будете делать, как обналить, сам курс и комисс #зеленоголайна не пугают?
На $/€ интернет-карту. Депо на месяц и снимать без комисса. Или просто держать на карте и менять по мере необходимости. Курс конечно не лучший, но если срочно надо купить, то можно и на 10-15 коп дороже, если завтра уже будет на гривню дороже.
Курсовая разница Привата и Аллы может быть больше абонплаты Аллы
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Striker написав:Правильно ли я понимаю, что если скинуть р2р на Универсальную или интернет-карту и сразу же купить валюту, то никаких оверов тут не будет? На Моно и А-Банке аналогично? Ищу замену пакетной Алле, где нет овера, идут они со своей абонкой лесом.
50000 в Алли тримати не вихід?
Я лучше эти 50000 положил бы под бОльший процент. Каким надо быть идиотом, чтобы ложить под 11%, если на текущих можно держать под 12% или Форвард срочный под 13%.
закиньте 2К баксов а не грн. по баксам норм ставка у аллы.
добрый день. отец снимал деньги с карты на днях, банкомат выдал некоторые зажеванные купюры и по итогу не выдал полностью всю сумму, хотя списало полную. есть ли действенные способы добиться возврата недостатка?
daphne написав:
Crocodila написав:да не будет курса 24-26 уже никогда , 34-36 да возможно будет на месяц другой, дальше тока вверх
Dragunov написав:добрый день. отец снимал деньги с карты на днях, банкомат выдал некоторые зажеванные купюры и по итогу не выдал полностью всю сумму, хотя списало полную. есть ли действенные способы добиться возврата недостатка?
як мінімум дзвінок на гарячу лінію банку і фіксація факту також можна через чат зрбити заявку про інцидент