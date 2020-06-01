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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:56
clientage написав: Striker написав: clientage написав:
Ооо, на "раз в полгода" Алка точно не нужна
Я пользуюсь ею ежедневно
Ультрой? Зачем, если есть Максимум?
А откуда вы СЭПите на Тасю?
Форвард /Моно. Так а как Вы юзаете Ультру каждый день?
Востаннє редагувалось Striker
в Вів 02 чер, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:56
greenozon написав:
як мінімум дзвінок на гарячу лінію банку і фіксація факту
також можна через чат зрбити заявку про інцидент
он уже сделал это, пришла стандартная отписка что инкасация не выявила излишков или что то типа того. есть ли смысл подать заявку через мой голд кард сапорт?
daphne написав: Crocodila написав:
да не будет курса 24-26 уже никогда , 34-36 да возможно будет на месяц другой, дальше тока вверх
До апреля 48.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:07
Striker написав:
Так а как Вы юзаете Ультру каждый день?
СЭПю
Алка+Валька = любимые сэпачи у меня
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:38
Charter написав: 1finanсier написав:
в нексті та додатку - комісу за сплату сторонньою карткою не малює.
Точно? Ибо я в прошлом году платил сторонней картой комуналку - комиссия была
Тау а ви в якому саме сервісі привата проводили оплату? Додатку чи нексті?
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