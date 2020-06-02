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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 04:22
Andey написав:
Панове, напомните пожалуйста пополнение гривневой КДВ через кассу идет с комиссией 0,5%?
да
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