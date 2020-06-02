Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 04:22
Andey написав:
Панове, напомните пожалуйста пополнение гривневой КДВ через кассу идет с комиссией 0,5%?
да
Maksi2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 05:18
Maksi2 написав: Andey написав:
Панове, напомните пожалуйста пополнение гривневой КДВ через кассу идет с комиссией 0,5%?
да
кдв что это такое? Карта Дебитно валютная?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Сер 03 чер, 2020 05:20
Карта для выплат
newset
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Додано: Сер 03 чер, 2020 07:20
proftpd66 написав: Maksi2 написав: Andey написав:
Панове, напомните пожалуйста пополнение гривневой КДВ через кассу идет с комиссией 0,5%?
да
кдв что это такое? Карта Дебитно валютная?
Карта дебітна для виплат з 0 комісією.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 03 чер, 2020 08:44
proftpd66 написав: Maksi2 написав: Andey написав:
Панове, напомните пожалуйста пополнение гривневой КДВ через кассу идет с комиссией 0,5%?
да
кдв что это такое? Карта Дебитно валютная?
Карта Дуже Валютная
greenozon
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:43
proftpd66 написав:
кдв что это такое? Карта Дебитно валютная?
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Striker
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