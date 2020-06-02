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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8588858985908591
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 04:22

  Andey написав:Панове, напомните пожалуйста пополнение гривневой КДВ через кассу идет с комиссией 0,5%?

да
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 05:18

  Maksi2 написав:
  Andey написав:Панове, напомните пожалуйста пополнение гривневой КДВ через кассу идет с комиссией 0,5%?

да



кдв что это такое? Карта Дебитно валютная?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 05:20

Карта для выплат
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 07:20

  proftpd66 написав:
  Maksi2 написав:
  Andey написав:Панове, напомните пожалуйста пополнение гривневой КДВ через кассу идет с комиссией 0,5%?

да



кдв что это такое? Карта Дебитно валютная?

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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:44

  proftpd66 написав:
  Maksi2 написав:
  Andey написав:Панове, напомните пожалуйста пополнение гривневой КДВ через кассу идет с комиссией 0,5%?

да



кдв что это такое? Карта Дебитно валютная?


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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:43

  proftpd66 написав:кдв что это такое? Карта Дебитно валютная?

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По ходу новий П24 допилюють!
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greenozon
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  #<1 ... 8588858985908591
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