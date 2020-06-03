|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:45
Походу приват прилег? Чего-то ни моб ни веб версии ни для физ ни для юр. лиц не открываются...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5949
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:06
Сайт тоже лежит...
-
motosmile
-
-
- Повідомлень: 490
- З нами з: 14.02.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:07
Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3416
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:12
Ferlakur написав:
Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены
Вказаний номер не можу бути викликаний ???!!!
Це що у них там - все лягло взагалі ?
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3218
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:14
Puente написав: Ferlakur написав:
Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены
Вказаний номер не можу бути викликаний ???!!!
Це що у них там - все лягло взагалі ?
Мне ответили "ваш номер не зареестрований"
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3416
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:19
Ferlakur написав: Puente написав: Ferlakur написав:
Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены
Вказаний номер не можу бути викликаний ???!!!
Це що у них там - все лягло взагалі ?
Мне ответили "ваш номер не зареестрований"
Це про фінансовий власний ? В чаті їх теж так написали про мій ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3218
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Ferlakur
, ingtrans
, kianushkolosov
, melkh
, Puente
, ramzes4
, Vorlon
і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|