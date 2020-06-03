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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8589859085918592
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:45

Re: Приватбанк

Походу приват прилег? Чего-то ни моб ни веб версии ни для физ ни для юр. лиц не открываются...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:06

Re: Приватбанк

Сайт тоже лежит...
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:07

Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:12

  Ferlakur написав:Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены


Вказаний номер не можу бути викликаний ???!!!
Це що у них там - все лягло взагалі ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:14

  Puente написав:
  Ferlakur написав:Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены


Вказаний номер не можу бути викликаний ???!!!
Це що у них там - все лягло взагалі ?

Мне ответили "ваш номер не зареестрований"
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:19

  Ferlakur написав:
  Puente написав:
  Ferlakur написав:Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены


Вказаний номер не можу бути викликаний ???!!!
Це що у них там - все лягло взагалі ?

Мне ответили "ваш номер не зареестрований"

Це про фінансовий власний ? В чаті їх теж так написали про мій ...
Puente
 
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  #<1 ... 8589859085918592
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