|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:31
Re: Приватбанк
Не работает вообще ничего - Приват24, банкоматы, карты, в отделениях программа. Какая-то диверсия
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:43
Re: Приватбанк
Моя бабушка пол месяца мне морочила голову в стиле "Я же говорила, что нельзя хранить деньги на карточке, их нужно снимать иначе банк их себе забирает" по поводу исчезнувшей десятки.
Ей должны в кассе с КДВ выдать все, ей не выдали 10 грн.
Она это запомнила и на след. посещение за карантинными 1000 грн ожидала получить 1010 грн. Но якобы получила всего 1000.
На след день за пенсией она получила пенсию и спросила про 10 грн, ей что-то объясняли, она мало что поняла.
В итоге я таки приехал к ней, глянул через Приват24 и вот что увидел:
На самом деле ей добавились 8 грн процентов и на карте было 1018.
Приват показывает якобы она все 1018 (1010+8) и получила... хотя по факту она ожидала получить 1010 и в итоге была уверена, что ей 10 грн не дали.
Вопрос 1 - могут ли касиры, видя, что тут бабушка несмыслящая, знает только свою пенсию и субсидию выдавать именно ожидаемую пенсом сумму, а проценты оставлять в карман, как бы мелочно это не звучало...?
Но меня прибил Вопрос 2 после связи с их поддержкой. Вначале кура прочитала все детально написаное и выдала... копипасту детали операции! Будто я спрашивал про операцию, а не по факт суммы на касе.
А потом после уточения... и 15 минут ожидани выдала... У вас снятие с КДВ было, по ней комиссии нет, значит получено было 1018.
Курица на заданный мною вопрос в Форме "по камере глянуть можете сколько выдал касир?" после чектко напсанной ситуации в чате в тупую не понимает или делает вид, что не понимает, что я спрашиваю про вор он или нет!
В общем, ошиблась ли бабулька или на касе ворюжка - это неизвестно, но то, что куры в поддержке странные работают - это точно.
Востаннє редагувалось Slx в Чет 04 чер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:49
Slx а в квитанции какая сумма?
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:52
Re: Приватбанк
Ну Вы тоже странный. Как по Вашему что снимают камеры в кассовом узле, сколько хранится такая информация и кто к ней имеет доступ? Уж поверьте - никто из поддержки на телепоне посмотреть видео камер наблюдения не сможет. А вообще эти камеры настроены на то чтобы снимать действия клиента, а не кассира (на случай ограбления) и обычно увидеть собственно деньги на таких камерах маловероятно. И хранятся такие записи обычно от трех дней до недели (представлете сколько в банке камер и какие сервера надо иметь чтобы хранить всю видеоинфу ними снимаемую). Бабушку безусловно жалко, но в то чтобы кассир скрысятничал 8-10-18 грн. - не верю в принципе. Рисковать из-за копеек? та ну нах
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:03
Re: Приватбанк
"Есть сбой входа в Приват24, связанный с проблемами связи. Процессинг работает в штатном режиме. На устранение уйдет максимум час", - заявил "Стране" представитель банка Олег Серга.
Также в пресс-службе Приватбанка сообщили, что сбой связан с аварийной ситуацией сетевого оборудования.
"ПриватБанк сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр банка. По данным ПриватБанка, последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа. Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает", - добавили представители Приватбанка."
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:09
Популярный банковский сервис Приват24 перестал работать в четверг, 4 июня. Из-за масштабного сбоя, пользователи не могут зайти в приложение и проводить платежи – не работает даже авторизация.
Источник:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:09
Квитанция должно быть 1018 показывала раз везде показывает, но я спрошу, почему не смотрела она ее на месте. Спасибо, пусть знает.
Ну я и не надеялся на положительное решение, я из принципа "сделать свое дело" отправил запрос и ожидал результат в стиле "я отправлю запрос в СБ", ну а из СБ нечто вроде "слишком много времени прошло", но может при возможном повторном запросе от другого человека это бы имело влияние.
Я расцениваю вариант 50 на 50 кто там виноват или ошиблась, не меньше не больше. Но на счет поддержки как-то странно в 9:30 утра выдавать степень непонимания вопроса как если бы в конце ночной смены и на плохо поставленный устный вопрос отвечала вместо написанного утром в начале смены. Если она в такое время так тупит, то что ожидать от более серьезных вопросов на банковско-операционную, а не кассовою тематику.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:13
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:29
Re: Приватбанк
Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:37
Re: Приватбанк
Навіть ставки не відображаються на
Напевно з сорому.
Не так добре з грошима, як погано без них.
|