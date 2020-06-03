Додано: Чет 04 чер, 2020 10:43

Моя бабушка пол месяца мне морочила голову в стиле "Я же говорила, что нельзя хранить деньги на карточке, их нужно снимать иначе банк их себе забирает" по поводу исчезнувшей десятки.



Ей должны в кассе с КДВ выдать все, ей не выдали 10 грн.

Она это запомнила и на след. посещение за карантинными 1000 грн ожидала получить 1010 грн. Но якобы получила всего 1000.

На след день за пенсией она получила пенсию и спросила про 10 грн, ей что-то объясняли, она мало что поняла.

В итоге я таки приехал к ней, глянул через Приват24 и вот что увидел:

На самом деле ей добавились 8 грн процентов и на карте было 1018.

Приват показывает якобы она все 1018 (1010+8) и получила... хотя по факту она ожидала получить 1010 и в итоге была уверена, что ей 10 грн не дали.

Вопрос 1 - могут ли касиры, видя, что тут бабушка несмыслящая, знает только свою пенсию и субсидию выдавать именно ожидаемую пенсом сумму, а проценты оставлять в карман, как бы мелочно это не звучало...?



Но меня прибил Вопрос 2 после связи с их поддержкой. Вначале кура прочитала все детально написаное и выдала... копипасту детали операции! Будто я спрашивал про операцию, а не по факт суммы на касе.

А потом после уточения... и 15 минут ожидани выдала... У вас снятие с КДВ было, по ней комиссии нет, значит получено было 1018.



Курица на заданный мною вопрос в Форме "по камере глянуть можете сколько выдал касир?" после чектко напсанной ситуации в чате в тупую не понимает или делает вид, что не понимает, что я спрашиваю про вор он или нет!

В общем, ошиблась ли бабулька или на касе ворюжка - это неизвестно, но то, что куры в поддержке странные работают - это точно.

Востаннє редагувалось Slx в Чет 04 чер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.

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