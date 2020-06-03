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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8591859285938594>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:31

Re: Приватбанк

Не работает вообще ничего - Приват24, банкоматы, карты, в отделениях программа. Какая-то диверсия
mikhail_kobets
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:43

Re: Приватбанк

Моя бабушка пол месяца мне морочила голову в стиле "Я же говорила, что нельзя хранить деньги на карточке, их нужно снимать иначе банк их себе забирает" по поводу исчезнувшей десятки.

Ей должны в кассе с КДВ выдать все, ей не выдали 10 грн.
Она это запомнила и на след. посещение за карантинными 1000 грн ожидала получить 1010 грн. Но якобы получила всего 1000.
На след день за пенсией она получила пенсию и спросила про 10 грн, ей что-то объясняли, она мало что поняла.
В итоге я таки приехал к ней, глянул через Приват24 и вот что увидел:
На самом деле ей добавились 8 грн процентов и на карте было 1018.
Приват показывает якобы она все 1018 (1010+8) и получила... хотя по факту она ожидала получить 1010 и в итоге была уверена, что ей 10 грн не дали.
Вопрос 1 - могут ли касиры, видя, что тут бабушка несмыслящая, знает только свою пенсию и субсидию выдавать именно ожидаемую пенсом сумму, а проценты оставлять в карман, как бы мелочно это не звучало...?

Но меня прибил Вопрос 2 после связи с их поддержкой. Вначале кура прочитала все детально написаное и выдала... копипасту детали операции! Будто я спрашивал про операцию, а не по факт суммы на касе.
А потом после уточения... и 15 минут ожидани выдала... У вас снятие с КДВ было, по ней комиссии нет, значит получено было 1018.

Курица на заданный мною вопрос в Форме "по камере глянуть можете сколько выдал касир?" после чектко напсанной ситуации в чате в тупую не понимает или делает вид, что не понимает, что я спрашиваю про вор он или нет!
В общем, ошиблась ли бабулька или на касе ворюжка - это неизвестно, но то, что куры в поддержке странные работают - это точно.
Востаннє редагувалось Slx в Чет 04 чер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:49

Slx а в квитанции какая сумма?
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:52

Re: Приватбанк

  Slx написав:Курица на заданный мною вопрос в Форме "по камере глянуть можете сколько выдал касир?" в тупую не понимает или делает вид, что не понимает, что я спрашиваю про вор он или нет!
В общем, ошиблась ли бабулька или на касе ворюжка - это неизвестно, но то, что куры в поддержке странные работают - это точно.
Ну Вы тоже странный. Как по Вашему что снимают камеры в кассовом узле, сколько хранится такая информация и кто к ней имеет доступ? Уж поверьте - никто из поддержки на телепоне посмотреть видео камер наблюдения не сможет. А вообще эти камеры настроены на то чтобы снимать действия клиента, а не кассира (на случай ограбления) и обычно увидеть собственно деньги на таких камерах маловероятно. И хранятся такие записи обычно от трех дней до недели (представлете сколько в банке камер и какие сервера надо иметь чтобы хранить всю видеоинфу ними снимаемую). Бабушку безусловно жалко, но в то чтобы кассир скрысятничал 8-10-18 грн. - не верю в принципе. Рисковать из-за копеек? та ну нах
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:03

Re: Приватбанк

"Есть сбой входа в Приват24, связанный с проблемами связи. Процессинг работает в штатном режиме. На устранение уйдет максимум час", - заявил "Стране" представитель банка Олег Серга.

Также в пресс-службе Приватбанка сообщили, что сбой связан с аварийной ситуацией сетевого оборудования.

"ПриватБанк сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр банка. По данным ПриватБанка, последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа. Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает", - добавили представители Приватбанка."
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:09

Популярный банковский сервис Приват24 перестал работать в четверг, 4 июня. Из-за масштабного сбоя, пользователи не могут зайти в приложение и проводить платежи – не работает даже авторизация.

Источник: https://www.ukrnews24.net/privat24-ne-r ... bnyj-sboj/ UkrNews24.net
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:09

Квитанция должно быть 1018 показывала раз везде показывает, но я спрошу, почему не смотрела она ее на месте. Спасибо, пусть знает.
  Flamingo написав:Ну Вы тоже странный. Как по Вашему что снимают камеры в кассовом узле, сколько хранится такая информация и кто к ней имеет доступ? Уж поверьте - никто из поддержки на телепоне посмотреть видео камер наблюдения не сможет. А вообще эти камеры настроены на то чтобы снимать действия клиента, а не кассира (на случай ограбления) и обычно увидеть собственно деньги на таких камерах маловероятно. И хранятся такие записи обычно от трех дней до недели (представлете сколько в банке камер и какие сервера надо иметь чтобы хранить всю видеоинфу ними снимаемую). Бабушку безусловно жалко, но в то чтобы кассир скрысятничал 8-10-18 грн. - не верю в принципе. Рисковать из-за копеек? та ну нах

Ну я и не надеялся на положительное решение, я из принципа "сделать свое дело" отправил запрос и ожидал результат в стиле "я отправлю запрос в СБ", ну а из СБ нечто вроде "слишком много времени прошло", но может при возможном повторном запросе от другого человека это бы имело влияние.

Я расцениваю вариант 50 на 50 кто там виноват или ошиблась, не меньше не больше. Но на счет поддержки как-то странно в 9:30 утра выдавать степень непонимания вопроса как если бы в конце ночной смены и на плохо поставленный устный вопрос отвечала вместо написанного утром в начале смены. Если она в такое время так тупит, то что ожидать от более серьезных вопросов на банковско-операционную, а не кассовою тематику.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:13

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:29

Re: Приватбанк

Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:37

Re: Приватбанк

  greenozon написав:Популярный банковский сервис Приват24 перестал работать


Навіть ставки не відображаються на https://privatbank.ua/depozit
Напевно з сорому.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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