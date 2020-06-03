RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8591859285938594
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:40

Re: Приватбанк

  vpchelko написав:Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.

Не уверен. Они конечно в течении сессии редко меняют курс, но я помню что было такое что меняют. Я именно про ФОП и говорю.
foxluck
 
Повідомлень: 104
З нами з: 04.10.19
Подякував: 303 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:42

foxluck курс для ФОП ниразу не меняли, специально жду до 12-55, мониторя курс межбанка, решая продавать сегодня или завтра или послезавтра или ....
Уже не раз продавал по выставленному в начале дня курсу, в то время как межбанк скатился на 20-30 копеек.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:47

Та то бегемот начал за стейки платить, вот его жаба и придушила )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4169
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8591859285938594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, Ferlakur, ingtrans, Искатель і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.