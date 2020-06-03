Не уверен. Они конечно в течении сессии редко меняют курс, но я помню что было такое что меняют. Я именно про ФОП и говорю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:40
Re: Приватбанк
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:42
foxluck курс для ФОП ниразу не меняли, специально жду до 12-55, мониторя курс межбанка, решая продавать сегодня или завтра или послезавтра или ....
Уже не раз продавал по выставленному в начале дня курсу, в то время как межбанк скатился на 20-30 копеек.
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:47
Та то бегемот начал за стейки платить, вот его жаба и придушила )
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