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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8592859385948595>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:40

Re: Приватбанк

  vpchelko написав:Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.

Не уверен. Они конечно в течении сессии редко меняют курс, но я помню что было такое что меняют. Я именно про ФОП и говорю.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:42

foxluck курс для ФОП ниразу не меняли, специально жду до 12-55, мониторя курс межбанка, решая продавать сегодня или завтра или послезавтра или ....
Уже не раз продавал по выставленному в начале дня курсу, в то время как межбанк скатился на 20-30 копеек.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:47

Та то бегемот начал за стейки платить, вот его жаба и придушила )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:03

  Ferlakur написав:Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены

Лучше б я Вас прочитал раньше. Только что был очень удивлен...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:08

Сайт лежит .
3700 - отвечает по английскому и ложит трубку,
Privat 24 лежит..
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:18

  diplomnet написав:Сайт лежит .
3700 - отвечает по английскому и ложит трубку,
Privat 24 лежит..

Банк неплатежеспособен.
Пора вводить временную администрацию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:20

  vpchelko написав:Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.


В заголовке Привата24 для бизнеа отображается вчерашний курс USD: 26.70 / 26.90
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:22

  diplomnet написав:Сайт лежит .
3700 - отвечает по английскому и ложит трубку,
Privat 24 лежит..
Да, лежит... банкометі хоть работают?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:25

Re: Приватбанк

Заработал сайт приват 24, я зашёл)))
skorpi
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greenozon
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