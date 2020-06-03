|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:40
vpchelko написав:
Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.
Не уверен. Они конечно в течении сессии редко меняют курс, но я помню что было такое что меняют. Я именно про ФОП и говорю.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 104
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:42
foxluck курс для ФОП ниразу не меняли, специально жду до 12-55, мониторя курс межбанка, решая продавать сегодня или завтра или послезавтра или ....
Уже не раз продавал по выставленному в начале дня курсу, в то время как межбанк скатился на 20-30 копеек.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:47
Та то бегемот начал за стейки платить, вот его жаба и придушила )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4169
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:03
Ferlakur написав:
Попробуйте позвонить на 3700... Будете удивлены
Лучше б я Вас прочитал раньше. Только что был очень удивлен...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3813
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 2047 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:08
Сайт лежит .
3700 - отвечает по английскому и ложит трубку,
Privat 24 лежит..
-
diplomnet
-
-
- Повідомлень: 1802
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:18
diplomnet написав:
Сайт лежит .
3700 - отвечает по английскому и ложит трубку,
Privat 24 лежит..
Банк неплатежеспособен.
Пора вводить временную администрацию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11537
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6839 раз.
- Подякували: 3080 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:20
vpchelko написав:
Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.
В заголовке Привата24 для бизнеа отображается вчерашний курс USD: 26.70 / 26.90
-
SaimonWorld
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 08.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:22
diplomnet написав:
Сайт лежит .
3700 - отвечает по английскому и ложит трубку,
Privat 24 лежит..
Да, лежит... банкометі хоть работают?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 365
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:25
Заработал сайт приват 24, я зашёл)))
-
skorpi
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 28.07.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:30
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8558
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|