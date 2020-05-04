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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8592859385948595
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:33

  greenozon написав:Виклали новину про шухер (аварію)

http://prntscr.com/stkcgx

https://privatbank.ua/news/2020/6/4/1216


Протягом години від якого часу? :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:40

  SaimonWorld написав:
  vpchelko написав:Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.


В заголовке Привата24 для бизнеа отображается вчерашний курс USD: 26.70 / 26.90

Потерли историю.
В приват24 для бизнесса - обмен валют недоступен
vpchelko
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:01

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:Виклали новину про шухер (аварію)

http://prntscr.com/stkcgx

https://privatbank.ua/news/2020/6/4/1216


Протягом години від якого часу? :mrgreen:

Отсчёт начинается сначала при каждом новом вопросе - когда восстановится работа?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:15

  vpchelko написав:Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.

Точно, после 13 заработало стабильно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:22

Re: Приватбанк

То як, приват хакнули і базу злили як з Дії? Тепер хороші люди знають у кого скільки бабла, де прописаний, який номер телефона і т.д?
Sain_повернувся
 
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