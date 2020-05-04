greenozon написав:Виклали новину про шухер (аварію)
http://prntscr.com/stkcgx https://privatbank.ua/news/2020/6/4/1216
Протягом години від якого часу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:33
Протягом години від якого часу?
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:40
Потерли историю.
В приват24 для бизнесса - обмен валют недоступен
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:58
пропала история за май
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:01
Отсчёт начинается сначала при каждом новом вопросе - когда восстановится работа?
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:15
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:22
Re: Приватбанк
То як, приват хакнули і базу злили як з Дії? Тепер хороші люди знають у кого скільки бабла, де прописаний, який номер телефона і т.д?
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