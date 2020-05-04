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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:33
Протягом години від якого часу?
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Ferlakur
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:40
SaimonWorld написав: vpchelko написав:
Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.
В заголовке Привата24 для бизнеа отображается вчерашний курс USD: 26.70 / 26.90
Потерли историю.
В приват24 для бизнесса - обмен валют недоступен
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vpchelko
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:58
пропала история за май
Архів квитанцій
04.05.2020-04.06.2020
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Операцій не знайдено
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:01
Ferlakur написав:
Протягом години від якого часу?
Отсчёт начинается сначала при каждом новом вопросе - когда восстановится работа?
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:15
vpchelko написав:
Приват лежит из-за про#ба с курсом для ФОП.
С утра для ФОП поставили курс $ по 27.85, курс фиксирован в течении торговой сессии с 10 до 13.
Точно, после 13 заработало стабильно.
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Ferlakur
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:22
То як, приват хакнули і базу злили як з Дії? Тепер хороші люди знають у кого скільки бабла, де прописаний, який номер телефона і т.д?
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:26
Sain_повернувся написав:
То як, приват хакнули і базу злили як з Дії? Тепер хороші люди знають у кого скільки бабла, де прописаний, який номер телефона і т.д?
примитив либо,холявы
уверенности,что клад по адресу пинга или "базы" это не даёт.Нужен верняк)
Подальше спрячешь-поближе возьмешь!©
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:43
У кого то получилось отправить платёж с привата?
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Stringer
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:47
Stringer написав:
У кого то получилось отправить платёж с привата?
страаашно, хай проспится теперь нормально
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:54
Приват оклингав, але навіть між власними рахунками 10 копійок перекинути не дає
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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