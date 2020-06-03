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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8593859485958596
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:57

Re: Приватбанк

прошел, и зачислены
Миша-клиент
 
Повідомлень: 372
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 8593859485958596
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