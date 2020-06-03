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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:57
Re: Приватбанк
прошел, и зачислены
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:59
Re: Приватбанк
С глюками и перезагрузками страниц прошли платежи как для юр так и физ лиц. Из веб версии делал. Моб. приложения тоже вроде уже входят.
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:25
Re: Приватбанк
Есть какой-то вариант из новой версии попасть в старую для юриков? А то при вводе телефона в качесвте логина теперь кидает только на новую версию...
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:31
Re: Приватбанк
приват24 до сих пор висит и с компа и с телефона.
когда обнаружил глюки то сперва стрьомно стало, с телефона захожу и вижу только кредитный лимит, а сверх него ноль. ))) звоню 3700, а оно мне говорит ваш телефон не финансовый )))
будем ждать
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:40
Re: Приватбанк
Схоже буде нешвидко . Десь перед 13:00 все запрацювало - заходив , зробив , що треба ( без транзакцій, правда ) . А потім знову лягло ... Зараз ніби знову заворушилося .
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:41
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:49
Re: Приватбанк
нет входа в старую версию, ни по тилипону ни по смс терминальные состояния начались вошел в бета, без проблем. Перешел в старую версию, обять в бета - нормально, но висит подолгу
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Чет 04 чер, 2020 15:57, всього редагувалось 3 разів.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:49
Приват подавился крадеными у клиентов стейками?
Так ему и надо!
Яша, введи ВА! Избавь примата от страданий, прекрати эту агонию!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:53
Працює через раз, то нічого не працює, то тільки веб версія, а мобільний додаток ні, то заходить, але не показує картки.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:59
При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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